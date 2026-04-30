Balıkesir'de 147 öğretim üyesinin atama ve yükselmesi gerçekleştirildi
Balıkesir Üniversitesinde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Atama ve Yükselme Töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından 32'si profesör, 23'ü doçent ve 92'si doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 147 akademisyene plaket verildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleştirilen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören müzik konseri ile devam etti. Konsersonrasında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından müzisyenler; Hatice Kerimoğlu, Özkan Kef ve Anıl Yıldırım'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Sonrasında törenin açılışında konuşan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitenin akademik gelişim sürecinin her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğini vurguladı. Akademisyenlerin bilimsel üretim gücünün üniversitenin en önemli itici unsuru olduğunu ifade eden Rektör Oğurlu, bu başarıların sürdürülebilir kılınması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Üniversitenin akademik ve fiziki altyapısını güçlendirme, uluslararası görünürlüğünü artırma ve bilimsel araştırma kapasitesini daha ileriye taşıma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını dile getiren Rektör Oğurlu, özellikle araştırma odaklı projeler, uluslararası iş birlikleri ve nitelikli yayın üretimi konularında önemli mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Atama ve yükselme törenlerinin akademik motivasyonu artıran önemli organizasyonlar olduğunu ifade eden Rektör Oğurlu, akademik unvanlarında ilerleme kaydeden tüm öğretim üyelerini de tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından 32'si profesör, 23'ü doçent ve 92'si doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 147 akademisyene plaket verilen tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene; BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, 2025 ve 2026 yıllarında ataması ve yükselmesi gerçekleşen öğretim üyeleri ile aileleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
