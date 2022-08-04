Bakırköy'de atlı polislerle denetim yapıldı Bakırköy'de polis ekipleri atlı birliklerin de katılımıyla park, bahçe ve sahillerde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Bakırköy'de polis ekipleri atlı birliklerin de katılımıyla park, bahçe ve sahillerde asayiş denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki asayiş uygulamalarına devam ediyor. Bakırköy Yeşilköy sahilinde gerçekleştirilen denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, yunus polisler ve devriye ekipleri de katıldı. Polis ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, atlı polisler vatandaşların ilgisini çekti. Küçük çocuklar atla fotoğraf çekinirken, bazı kişiler de atı beslemek için uğraştı. 20.00'da başlayan denetim 23.00'e kadar sürdü. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yeşilköy Yerel Haberler

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