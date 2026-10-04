Bakanlık, 90 yaşındaki Nail Kesova'yı tedavi sonrası eşiyle kurum bakımına alacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Şişli'deki evinde baygın halde bulunan, Galata Mevlevihanesi'nin eski postnişini, musikişinas ve ebru sanatçısı 90 yaşındaki Nail Kesova ile eşinin, tedavilerinin ardından Bakanlığa bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurum bakımına alınması için harekete geçti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düşmeye bağlı rahatsızlığı nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde tedavisi süren Nail Kesova'nın önümüzdeki hafta ameliyata alınması planlanıyor. Eşi Melika Kesova'nın da hastanedeki tetkik ve tedavi süreçleri sürüyor.

Sağlık durumlarını ve tedavi sürecini yakından takip eden Bakanlık, Kesova çiftinin hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurum bakımına alınmasını sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı