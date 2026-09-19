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Bakan Yumaklı, Erzurum’da Gaziler Günü programına katıldı

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Bakan Yumaklı, Erzurum’da Gaziler Günü programına katıldı
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla çelenk koyma töreni düzenlendi, Karskapı Şehitliği ziyaret edildi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla çelenk koyma töreni düzenlendi, Karskapı Şehitliği ziyaret edildi.

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen program, çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Program, açılış konuşmaları ve öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet, daha sonra Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından dua edildi. Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, şehitlerin mezarlarına karanfil ve gül bıraktı.

Program kapsamında Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği de ziyaret edilerek şehitler için dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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