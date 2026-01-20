Haberler

Bakan Yerlikaya: "Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye'deki son gelişmeler ve sınır hattındaki hareketlilikle ilgili devletin tüm birimleriyle anbean takip yapıldığını belirtti. Provokasyonlara karşı net duruş sergilendiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya: " Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
