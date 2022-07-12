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Bakan Yardımcısı Duran, huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Akyol - Yerel
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Bakan Yardımcısı Duran, huzurevi sakinleri ile bayramlaştıDÜZCE Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla Düzce'deki huzurevlerini ziyaret ederek, yaşlılar ile bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Duran, huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

DÜZCE Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla Düzce'deki huzurevlerini ziyaret ederek, yaşlılar ile bayramlaştı. Duran, huzurevinde bocce de oynadı.

Neriman Çilingir Huzurevi'nde yaşlılar ile bayramlaşan Duran, huzurevi bocce takımıyla da maç yaptı. Bocce takımına 4-1 mağlup olan Duran, maç sonrasında Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürlüğü'ne geçti. Yaşlıların taleplerini dinleyen Rıdvan Duran, Ata Tohumu Projesi Tohum Dikim Alanı'nı da inceledi.

"Biz de onların çocukları, evlatları sayılırız"

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Duran, "Pandemi sürecinden çıktıktan sonra yaşlılarımızla hemhal olamadık, hallerini hatırlarını soramadık. Pandemi sonrasında kendileriyle bir araya gelerek hallerini, hatırlarını soralım, dualarını alalım istedik. Ailelerine gidenler gitti, gidemeyenler de olmayanlar burada kaldı. Biz de devletin birer aileleri olduğunu göstermek istedik. Bizler de onların çocukları, evlatları sayılırız. Geldik onların ellerini öptük. Ziyaretimiz bu amaçlıydı. Boccede biraz zorlandık. Onlar profesyonel, bizler daha amatörüz. Onların yanında ufak ufak öğreneceğiz. Bir sonraki gelişimde farklı olacak" şeklinde konuştu.

Duran, sevgi evlerinde kalan çocuklarla da bayramlaştıktan sonra, geçtiğimiz hafta selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Yerel

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