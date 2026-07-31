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Bakan Uraloğlu’ndan Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliğine ziyaret

Bakan Uraloğlu’ndan Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliğine ziyaret
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliğini ziyaret ederek Karayolları çalışanlarıyla kahvaltı yaptı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliğini ziyaret ederek Karayolları çalışanlarıyla kahvaltı yaptı.

Türkiye'nin en yoğun ve en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'ndaki Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işletme şefliğinde Karayolları çalışanlarıyla kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Tünelde ve Karayollarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden de bilgi alan Uraloğlu, trafik güvenliğini artırmak için talimatlar verdi. Bakan Uraloğlu, 7/24 görevi başında çalışan Karayolları görevlilerine teşekkür ederek, işletme şefliğinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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