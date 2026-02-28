Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Van'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Van'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'a gelerek çeşitli programlara katıldı ve Vali Ozan Balcı ile görüşerek esnafı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere Van'a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği kentte Van Ferit Melen Havalimanında Vali Ozan Balcı ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Göktaş ilk olarak Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. AK Parti Van İl Başkanlığı ziyaret eden Bakan Göktaş, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Göktaş Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi açılış törenine ardından "İftara 5 Kala" programına katılacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
ABD, İsrail ve İran gerilimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Türkiye'den ilk açıklama geldi! Taraflara hayati bir uyarısı var
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor