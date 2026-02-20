Yeni Adalet Bakan Yardımcıları Atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atananları tebrik etti ve "Adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

Atama kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Gürlek'in mesajı şu şekilde: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Abdullah Aydoğdu, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Can Tuncay ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor; üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı