Bakan Güler, Ganalı mevkidaşı Pelpuo ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo'yu Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çalışmalar ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Güler, Gana Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Pelpuo'yu kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı