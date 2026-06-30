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Bakan Göktaş: Kadın medeniyetimizin dünü, bugünü ve yarınıdır

Bakan Göktaş: Kadın medeniyetimizin dünü, bugünü ve yarınıdır
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiç şüphesiz ki kadın, medeniyetimizin dünü, bugünü ve yarınıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiç şüphesiz ki kadın, medeniyetimizin dünü, bugünü ve yarınıdır. Ülkemizin geleceğine yön veren, değerler iklimimizi besleyen ve yeni umutları yeşerten bir vizyon kapısıdır" dedi.

Bakan Göktaş, resmi sosyal medya hesabından Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları İstişare Toplantısı ile ilgili açıklamada bulundu. Göktaş; milletvekilleri ile bir araya gelerek kadın çalışmalarına yön verecek yeni politikalara dair fikir alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları İstişare Toplantısı AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan, kıymetli milletvekillerimiz ve değerli dava arkadaşlarımız ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nda kadın çalışmalarına yön verecek yeni politikaları istişare ettik. Hiç şüphesiz ki kadın, medeniyetimizin dünü, bugünü ve yarınıdır. Ülkemizin geleceğine yön veren, değerler iklimimizi besleyen ve yeni umutları yeşerten bir vizyon kapısıdır. Bugün geldiğimiz noktaya kadınlarla ulaştık, ülkemizin yeni asrına da onlarla yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır. Bu anlayışla kadınların her alanda güçlenmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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