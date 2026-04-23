Bakan Göktaş, 23 Nisan dolayısıyla çocukları ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları bakanlıkta ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları, Çocuk Hakları Komite Üyeleri ve bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelerin çocuklarıyla Bakanlıkta bir araya geldi.

Kabuldeki tüm çocuklarla tanışarak bayramlarını kutlayan Göktaş, "Bugün sizin gününüz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizler sizler için çalışıyoruz. Yarın bu koltukların her birinde sizler olacaksınız. Yarın bu ülkenin bakanı, milletvekilleri, profesörleri, mühendisleri, astronotları sizin aranızdan çıkacak" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Göktaş, onlarla uzun süre sohbet etti. Çocuklar, 23 Nisan'ın anlam ve önemine binaen hazırladıkları şiirleri Bakan Göktaş'a okudu.

Çocukların dijital dünya ve sosyal medya düzenlemelerine ilişkin merak ettiği soruları da yanıtlayan Göktaş, güvenli internet kullanımının önemini anlattı. - ANKARA

