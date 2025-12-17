Bakan Ersoy: 'Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyaret ettik'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik" dedi.

"Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Bu acı kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin. Hind'in hikayesi, masum çocukların maruz kaldığı zulmü dünyaya hatırlatan güçlü bir vicdan çağrısıdır. Bu çağrının unutulmaması ve insanlığın ortak hafızasında yerini koruması hepimizin sorumluluğudur. Hind Rajab'ın hatırasını yaşatmak ve adalet arayışlarını görünür kılmak için sanattan kültüre her alanda ses vermeye devam edeceğiz." - ANKARA