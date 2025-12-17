Haberler

Bakan Ersoy: "Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyaret ettik"

Bakan Ersoy: 'Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyaret ettik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Filistin'de yaşanan olayların simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi. Ersoy, Rajab'ın ailesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birlikte ziyaret ettiklerini ifade etti. Aynı zamanda Ersoy, Rajab'ın hikayesinin masum çocukların maruz kaldığı zulmü dünyaya hatırlatan güçlü bir vicdan çağrısı olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Bu acı kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin. Hind'in hikayesi, masum çocukların maruz kaldığı zulmü dünyaya hatırlatan güçlü bir vicdan çağrısıdır. Bu çağrının unutulmaması ve insanlığın ortak hafızasında yerini koruması hepimizin sorumluluğudur. Hind Rajab'ın hatırasını yaşatmak ve adalet arayışlarını görünür kılmak için sanattan kültüre her alanda ses vermeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

Kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor, 10 yıldır böylesi olmamıştı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title