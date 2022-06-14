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Bahçelievler'de iklim paneli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bahçelievler'de iklim paneli

Bahçelievler Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' konulu panel düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' konulu panel düzenledi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Nesillere güzel bir dünya bırakalım. Dünyamızı gelecek nesillerden çocuklardan ödünç aldık" dedi.

Bahçelievler Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde İnsan Değişirse İklim Değişmez konulu panel gerçekleştirdi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeki programa Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. İklim değişikliğinde insan faktörünün önemine dikkat çekilen panele Mete Üge, Kerem Deveci, Başak Yunatcı Atay konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar kendi deneyimleri ve iklim değişikliği ilgili önemli bilgileri öğrencilere aktardı. Panelin ardından Bahçelievler Belediyesi Fahri Başkan Danışmanları olan lise öğrencilerinin yazıp oynadığı tiyatro oyununu sahneledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "İnsan değişirse iklimin değişmeyeceğini anlatmaya çalışacağız. Bizim amacımız bundan sonrası için iklimin değişmemesi için her sınıftaki arkadaşım, her kadın arkadaşımız, her erkek arkadaşımız el birliğiyle dünyamıza sahip çıksın. Daha sonraki nesillere güzel bir dünya bırakalım. Bununda çaresi çevremize dünyamıza sahip çıkmak. Doğaya saygı göstereceğiz, insana saygı göstereceğiz ağaca saygı göstereceğiz. Dünyamızı gelecek nesillerden çocuklardan ödünç aldık. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak bunun bilincindeyiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nurettin Topçu Hakan Bahadır Bahçelievler Yerel Haberler

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