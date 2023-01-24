Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, engeli lise öğrencisinin hayalini gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, doğuştan bedensel engelli olan lise öğrencisi Veysel Yiğit'in elektrikli ve akıllı tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Merkez Bağlar İlçesi'nde Yeniköy Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden Veysel Yiğit, doğuştan bedensel olduğu için hem günlük yaşamda hem okula gidiş ve gelişlerinde büyük sıkıntı yaşıyor. Fiziki engeline rağmen yaşama sevincini bir an olsun kaybetmeyen Veysel'in beklediği iyi haber Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi

Sık sık gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sırasında Veysel'in böyle bir sorun yaşadığını öğrenen Beyoğlu, hemen harekete geçerek elektrikli ve akıllı tekerlekli sandalye temin etti. İkamet ettiği evde Veysel'i ziyaret eden Beyoğlu, bundan sonraki yaşantısını kolaylaştıracak olan hediyesini takdim etti.

Veysel'in sevincini paylaşan Başkan Beyoğlu, "Sen mutlu olduysan biz de mutlu oluruz. Sana en güzelinden getirdik. İnşallah daha kolay okuluna gidip gelirsin. Sağlıkla ve huzurla kullanmanı diliyoruz. Bize dua et yeter. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkımıza hizmetkar olmak ve sorunlarını çözmek bizim için onurdur, gururdur " dedi.

Eğitimle ilgili hayalleri olduğunu belirten Veysel Yiğit, böyle bir aracı olmadığı için okula gidip gelmekte ciddi sorun yaşadığının altını çizdi. Yıllardır hayalini kurduğu bu güzel aracı kendisine hediye eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR