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Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Protokol İmzalandı

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Protokol İmzalandı
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Adalet Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, rehabilitasyon ve önleyici çalışmalar için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor.

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Adalet Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasında protokol imzalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ile Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız tarafından imzalanan bağımlılıkla mücadele alanındaki iş birliği protokolü imza töreninde Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Şencin, Niğde Kapalı Cezaevi Müdürü Bayram Kıroğlu, Niğde Açık Cezaevi Müdürü Haydan Torun, Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir katıldı. Bağımlılıkla mücadelenin güçlendirilmesi, önleyici ve rehabilitasyon odaklı halk sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında iş birliği sağlamak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla yapılan protokol kapsamında hükümlüler, denetimli serbestlikte kapsamındaki kişiler, mahkumiyeti bitenler ve ailelerine yönelik eğitimler verilecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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