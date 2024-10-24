Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Yenipazar MYO'da Düzenlendi

Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda öğrencilere "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı eğitimde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğinde görevli polis memuru Nilay Evren ve Rıdvan Eroğlu sunum gerçekleştirdi.

Eğitimde, "Bağımlılık Yapan Maddeler Nelerdir?", "İnsan Sağlığına Ne Gibi Olumsuz Etkileri Vardır?", "Madde Kullanan Kişi İlk Bakışta Tanınabilir Mi?", "Madde Kullanmanın Cezası Nedir?", "Bağımlılıkla Mücadele Merkezleri" hakkında bilgiler verildi.

Eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN