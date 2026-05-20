Haberler

BAE'den Kurban Bayramı öncesi 956 mahkuma af kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kurban Bayramı öncesi 956 mahkumun serbest bırakılmasına yönelik af kararı aldı. Karar kapsamında mahkumların mali yükümlülükleri de devlet tarafından karşılanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kurban Bayramı öncesi alınan kararla 956 mahkuma af getirildiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala af kararı verdiğini açıkladı. Karar kapsamında çeşitli davalardan hüküm giymiş 956 mahkumun serbest bırakılacağı kaydedilen açıklamada, kararın bayram öncesi insani bir adım olarak alındığı ve mahkumların topluma yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Serbest bırakılacak kişilerin mali yükümlülüklerinin de devlet tarafından üstlenileceği ifade edildi.

Ayrıca Al Nahyan, bu tür af kararlarının insani uygulamalar kapsamında toplumda dayanışmayı güçlendirdiği ve aile birliğinin korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Nahyan, Ramazan ayında da bin 440 kişi için af kararı almıştı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış

6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı