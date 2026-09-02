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Gebze'de Baba-Çocuk Balık Tutma Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gebze'de Baba-Çocuk Balık Tutma Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Gebze'de geleneksel hale getirilen 'Baba-Çocuk Balık Tutma' etkinliğinin üçüncüsü, Eskihisar Sahili'nde düzenlendi. Babalar ve çocukları, sabahın erken saatlerinde oltalarını alarak sahile geldi; birlikte balık tutmanın keyfini yaşarken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Aileler, ortak aktivite sayesinde kaliteli vakit geçirdiklerini ve organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Gebze'de geleneksel hale getirilen "Baba- Çocuk Balık Tutma" etkinliğinin 3'üncüsü, Eskihisar Sahili'nde düzenlendi. Babalar ve çocukları birlikte balık tutmanın keyfini yaşarken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Gebze'de babalar ve çocukları, Eskihisar Sahili'nde düzenlenen balık tutma etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte sabahın erken saatlerinde oltalarını alarak sahile gelen aileler, birlikte balık tutmanın heyecanını ve keyfini yaşadı. Eskihisar'ın sahil manzarası eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda babalar ve çocukları, ortak bir aktivite yaparak birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Çocuklar balık tutmanın heyecanını yaşarken, babalar da evlatlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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