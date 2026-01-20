Azerbaycan'daki "Kara Yanvar" Kurbanları Iğdır'da Anıldı

(IĞDIR) - Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ile Iğdır Barosu İnsan Hakları Komisyonu tarafından Azerbaycan tarihine "Kara Yanvar" olarak geçen 20 Ocak 1990 olaylarının 36. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Avukat Metehan Adlin, komisyon üyesi avukatlarla birlikte baro önünde yaptığı açıklamada, 1990'da 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece, Azerbaycan'ın Bakü kentinde sivillere yönelik düzenlenen ve tarihe "Kara Yanvar" katliamı olarak geçen olayın 36. yıl dönümünü acı ile andıklarını belirtti.

Adlin, şunları söyledi:

"Kanlı Ocak veya Kara Yanvar diye tarihe geçen bu gün, acılı, kederli ve yaslı bir gündür. Azerbaycan Türkü kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu cinayet, aslında insanlığa karşı işlenmiştir. Azerbaycan halkı, yüzyıllar boyu kalbinde yaşattığı özgürlük ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini, bu kutsal hedef uğrunda canından bile vazgeçmeye hazır olduğunu, maruz kaldığı bu katliamla bütün dünyaya bir kez daha duyurmuştur. Dost ve kardeş Azerbaycan'la ortak acımız olan Kara Yanvar ve maruz kaldığımız diğer katliamları asla unutmayacağız. Bu vesileyle Kara Yanvar'da katledilenleri rahmet ve minnetle anıyoruz."

Avukat Hülya Demirel de "Baro olarak Karabağ konusunda Azerbaycan'ın verdiği uzun yıllardır süren mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda desteğimizi de dile getirdik. Bundan sonra da baronun yapabileceği ne varsa her türlü destekte bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Katliam bir savaş suçudur"

Avukat Mesut Öztürk ise "20 Ocak'ın, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde, Sovyetlerin Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesine karşı yapmış olduğu bir katliam olduğunu" söyleyerek, "Biz o günü her zaman hüzünle anmaktayız. Cenevre Sözleşmesi'ne göre 20 Ocak'ta meydana gelen Sovyet katliamı bir savaş suçudur" diye konuştu.

"20 Ocak Yanvar olaylarını unutmadık, unutmayacağız"

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ise "20 Ocak Yanvar olaylarını unutmadık, unutmayacağız. Hep yüreğimizde bir yara olarak kalacaktır. İnsan hakları ve adalet komisyonları, Rusların 20 Yanvar tarihinde, 1990'da yaptığı bu katliamı kınamalı ve Ruslar Azerbaycan Türklerine tazminat ödemelidir. Bu bir soykırımdır. Bu bir vahşettir. Bu vahşeti Sovyetler yapmıştır" ifadelerini kullandı.