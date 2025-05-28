Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade Ankara'da kabri başında anıldı

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, ülkenin kuruluşunun 105. yıl dönümünde Ankara'da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan Milli Şurası tarafından 28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Emin Resulzade, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Resulzade ve şehitler adına Kur'an-ı Kerim, Gülbeng okunmasının ardından mezarına çiçekler bırakıldı. Ehlibeyt Tasavvuf Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen törene Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Cemil Önal, Ehlibeyt Tasavvuf Araştırmaları Derneği Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş ve Azerbaycanlı vatandaşlar katıldı.

"Türk milleti için ilaç işte buradadır"

Mayıs ayının Türk milleti için zaferler ayı olduğunu belirten Ehlibeyt Araştırmaları Derneği Başkanı Ulukuş, "Azerbaycan'ın 1918'de yakmış olduğu bu bağımsızlık ateşi, şüphesiz Türk milletini ve Türk gençliğini, düşüncelerini derinden etkilemiştir. Biz Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde okumuş bulunan gençler, daima Mehmet Emin Resulzade ile aynı semtte bulunduğumuzun bilincinde olarak Mehmet Emin Resulzade'nin fikirlerini anlamaya, onları günümüze ve gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele vermeye devam ettik, devam edeceğiz. Burada her sene Mehmet Emir Resulzade'yi anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Bugün Orta Doğu'da, Kafkasya'da ve dünyanın pek çok bölgesinde evvela mezhep fitnesiyle başlayan ve ülkeler arasında, milletler arasında ayrılık oluşturularak savaş çıkarmaya çalışan odakların tedavisi, Türk milleti için ilaç işte buradadır. Mehmet Emir Resulzadelerin, Mustafa Kemal Atatürklerin düşünceleridir. Bizim 28 Mayıs'ta idrak etmemiz gereken bağımsızlık ateşidir" diye konuştu.

Mehmet Emin Resulzade kimdir?

Mehmet Emin Resulzade, Rusya'da 1917'deki Ekim Devrimi sonrasında 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ederek, sonrasında Azerbaycan Milli Şurası başkanı oldu. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Resulzade, cumhurbaşkanlığı süresinde ülkeyi etkileyen birçok yenilik yaptı. Kızıl Ordu'nun 27 Nisan 1920'de Azerbaycan'ı işgaliyle tutuklanan Resulzade'nin cezası, Josef Stalin'in isteğiyle idam cezasından sürgüne çevrildi. Sürgün hayatını Türkiye'nin, Polonya'nın ve Almanya'nın bazı şehirlerinde geçiren Resulzade, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için çalışmalarını sürdürdü. Türkiye'de 1949 yılında Azerbaycan Kültür Derneği'ni kuran Resulzade, 6 Mart 1955 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. - ANKARA