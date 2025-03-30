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Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müslümanlar, Şehitlik Camii'nde bayram namazını kıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müslümanlar, Şehitlik Camii'nde bayram namazını kıldı.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'deki Şehitlik Camii'nde yüzlerce kişi yan yana saf tutarken, içeride yer bulamayanlar da namazı cami avlusunda kıldı. Namazın ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı.

"Zulüm altında bulunan Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum"

Aliyev Cemil, "Şükür, Ramazan ayımızı da uğurladık. Kardeşlerimizi, bu şekilde görüyoruz seviniyoruz. Sizin ve herkesin, bütün dünya müslümanlarının bayramını kutlarım" dedi.

Bütün müslümanların Ramazan ayını kutladığını belirten Mustafa Genç, Özellikle bunu dile getirmek istiyorum ki Gazze'de ve Doğu Türkistan'da, bütün zulüm altında bulunan Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Ramazan Bayramı, bütün dünyaya bir dahaki yıl sevgi, sağlık huzur ve mutluluk getirir. Bir dahaki bayrama görüşmek üzere inşallah" ifadelerini kullandı.

Herkesin Ramazan bayramını kutlayan Mammadov Hacı Alhan ise "Hepinizi tebrik ediyorum, Dünyamız selamet içinde olsun inşallah, Allah dünyamızı selamet etsin, İslam'ın bayrağını her yerde yüceltsin. Allah hepimizi korusun" diye konuştu.

Aliağa Süleymanov ise bayram dolayısıyla bütün Müslümanları kutladığını belirterek, "Allah'ın lütfu ve bereketi Müslümanların üzerinde olsun. Müslümanlara daha fazla böyle güzel bayramları nasip etsin. Müslümanlara bayram yakışıyor" şeklinde konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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