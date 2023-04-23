Ayvalık, Tyf Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları'na Ev Sahipliği Yapacak

Ayvalık, Kasım ayında gerçekleştirilen ILCA 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım seçmelerinin ardından 24 Nisan'da da Yelken Federasyonu'nun düzenlediği TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

24 Nisan Pazartesi günü Ayvalık Setur Marina önünden başlayacak kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreniyle başlayacak yarışlar 30 Nisan Pazar gününe kadar Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yelken ve rüzgar sörfü gibi yarışmalarla Ayvalık'ın su sporları merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Başkan Ergin, "24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Yelken Ligi Optimist 2. Ayak Yarışları Ayvalık'ta gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Milli Takım seçmeleri de olacak. Ümidimiz ve hedefimiz odur ki Ayvalık'ta su sporlarını daha da hareketli hale getirmek ve ilerleyen süreçte uluslararası alanda su sporlarını Ayvalık'ta gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O konuda iddialıyız" dedi.

Geçen yıl Kasım ayında üç gün boyunca, Ayvalık denizinde müthiş bir yelken şöleni yaşandığını hatırlatan Başkan Ergin, kentteki tesislerde de turizm anlamında yansımaların olduğunu ve işletmelerden güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi. Ergin, "Yelken yarışları Ayvalık'a farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Denizimizin, sahillerimizin,rüzgarımızın güzelliği, denizlerimizin temizliği bu organizasyonlarla daha da bir vizyon kazanıyor. Bütün sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yelken Ligi Optimist 2. Ayak Yarışları 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi destekleriyle Ayvalık Yelken ve İhtisas Kulübü ev sahipliğinde yapılacak ve Milli Takım Seçme Yarışları statüsünde olacak.