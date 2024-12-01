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Ayvalık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ayvalık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Engürü, Teknikgüç ve Şirinkent siteleriyle Sahilkent Mahallesi'nde yolları göle döndü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bir balıkçı teknesi de su alarak battı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, Ayvalık'ın özellikle Engürü, Teknikgüç ve Şirinkent siteleriyle öne çıkan Sahilkent Mahallesi'nde etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle, yollar adeta göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Teknik Güç Sitesi'nde küçük bir balıkçı teknesi su alıp battı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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