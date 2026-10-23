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Ayvalık'ta Muharip Gaziler Derneği, Kent Konseyi Başkanı Atay'a bayrak hediye etti

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Ayvalık'ta Muharip Gaziler Derneği, Kent Konseyi Başkanı Atay'a bayrak hediye etti
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği, Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Füsun Atay'a nezaket ziyareti yaptı. Ziyarette Temsilci Mehmet Kıranoğlu'nun hediye ettiği Türk Bayrağı'nı saygıyla öpüp başına koyan Atay, gazilere teşekkür etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği tarafından, kısa bir süre önce Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Füsun Atay'a anlamlı bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve temsilcilik yönetiminin gerçekleştirdiği ziyarette, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Dernek Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Füsun Atay'a Türk Bayrağı hediye etti.

Kendisine armağan edilen şanlı Türk Bayrağı'nı büyük bir saygıyla öpüp başına koyarak kabul eden Füsun Atay, gazilerin bu anlamlı jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atay, Mehmet Kıranoğlu ve beraberindeki gazilere nazik ziyaretleri ve kendisi için büyük manevi değer taşıyan Türk Bayrağı hediyesi nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve yönetici arkadaşları da Füsun Atay'ı yeni görevinden dolayı kutlayarak, Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Gazilerin milli değerlere gösterdiği hassasiyetin bir kez daha ön plana çıktığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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