Ayvalık'ta 'Kanlı Ay' Tutulması Görüntülendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Kanlı Ay" tutulması Cunda (Alibey) Adası'nda görüntülendi.

Gün batımı ile başlayan Ay tutulması Ayvalık'un Cunda Adası yel değirmenleri ile güzel görüntüler oluşturdu. Amatör fotoğrafçılar bu farklı gök olayını yakalayabilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Cunda Adası'ndaki yel değirmenleri ile Ay tutulmasının görüntüsü kartpostallık manzara ortaya çıkardı. - BALIKESİR