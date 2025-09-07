Ayvalık'ta 'Kanlı Ay' Tutulması Görüntülendi

Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen 'Kanlı Ay' tutulması, Cunda Adası'nda yel değirmenleri ile birlikte güzel bir manzara oluşturdu. Amatör fotoğrafçılar bu eşsiz gök olayını görüntülemek için yoğun çaba sarf etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Kanlı Ay" tutulması Cunda (Alibey) Adası'nda görüntülendi.

Gün batımı ile başlayan Ay tutulması Ayvalık'un Cunda Adası yel değirmenleri ile güzel görüntüler oluşturdu. Amatör fotoğrafçılar bu farklı gök olayını yakalayabilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Cunda Adası'ndaki yel değirmenleri ile Ay tutulmasının görüntüsü kartpostallık manzara ortaya çıkardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
