Haberler

Ayvalık Kaymakamı Çimşit’e hayırlı olsun ziyareti

Ayvalık Kaymakamı Çimşit’e hayırlı olsun ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette iki ilçe arasındaki kamu hizmetleri ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Ayvalık Kaymakamlığı görevine başlayan Ömer Çimşit'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Çimşit, nazik ziyaretleri dolayısıyla Cumali Atilla'ya teşekkür etti. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaretin, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi

Haluk Levent'in dolandırdığı müteahhitten kötü haber

MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Resmen açıklandı! Artık Türkiye'de görev yapacak
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

Gözaltına alınan başkanın mesajları olay oldu: Salakları kullanıyorum
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası