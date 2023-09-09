Ayvalık Belediyesi İşletmelerine Sezon Boyunca Yoğun İlgi

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmeler, fiyat performansı, hizmet kalitesi ve güler yüzlü personeliyle yaz sezonu boyunca yoğun talep gördü.

Ayvalık Belediyesi'ne ait olan Boğaziçi Oteli, Taş Köşk, Paşalimanı Kafe Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, Akaryakıt İstasyonu, Liman işletmesi, Mesire alanı, Kapri ve Kumadası plajlarının dışında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından hizmete açılan; Cennet Tepesi, Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe işletmelerinde bu sezon da yerli ve yabancı konuklara sorunsuz hizmet sunuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye'ye ait yeni işletmelerin açılmasıyla Ayvalıklı gençlere istihdam yaratıldığını söyledi. Başkan Ergin, Ayvalık'ın artan yoğunluğuna rağmen aksamayan işletme kalitesiyle sezonun eksiksiz tamamlandığını belirtti.

Başkan Ergin, işletmelerin artan ziyaretçi sayısına dikkat çekerek, "Özellikle Cennet Tepesi turlarda bir durak haline gelmeye başladı. Yoğun ilgi gören Cennet Tepesi'nde bu sezon 20 bin kişiyi ağırladık. Ayrıca işletmelerimizde öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla onlara istihdam kapısı açtık. Bayramda tüm işletmelerimizde yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladık" diye konuştu.

Başkan Ergin, Ayvalık işletmelerinin pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalara rağmen zarar eden konumdan kar eden konuma getirdiklerini söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Amacımız gelirlerimizi arttırmaktı ve bunu başardık. Elde ettiğimiz gelirlerle işletmelerimizin bakımını yapmanın yanında kültür merkezlerimizi de bu bütçeyle yeniledik. Ayvalık Belediyesi, düşük fiyatlı işletmeleriyle her bütçedeki vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor" dedi.