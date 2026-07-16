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Aydıntepe ve Demirözü'nde 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı

Aydıntepe ve Demirözü'nde 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde şehitler dualarla anıldı, vatandaşlar demokrasi nöbetinde bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde çeşitli anma programları düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerde şehitler dualarla anılırken, vatandaşlar demokrasi nöbetinde bir araya geldi.

Aydıntepe'de gündüz Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlik ziyaretiyle başlayan anma programı, akşam saatlerinde Yeraltı Şehri Parkı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi ve 'Bu Vatan Bizim' şiiri seslendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı alanda kurulan ekrandan takip edilirken, Demokrasi Nöbeti saat 00.13'te camilerden yükselen selalarla sona erdi.

Demirözü'nde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda beraberlik mesajları verildi. Etkinlik, ilçe protokolü ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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