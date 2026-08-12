Aydıntepe'de Ürün Tespit ve ÇKS Kontrolleri Sürüyor
Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı için ürün tespit çalışmaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kontrollerini sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal koordinasyonunda yürütülen saha çalışmalarında, ekili alanlarda incelemeler yapılarak ürün tespitleri gerçekleştiriliyor ve ÇKS kayıtları kontrol edilip tarımsal veriler güncelleniyor. Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi.
Aydıntepe'de ürün tespit ve ÇKS kontrolleri sahada devam ediyor. Çalışmalarla tarımsal veriler güncelleniyor ve üretim planlaması yapılıyor.
Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 üretim yılına yönelik ürün tespit çalışmaları ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kontrolleri sürdürülüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda teknik personel, ekili alanlarda incelemelerde bulunuyor.
Saha çalışmalarında ürün tespitleri yapılırken, ÇKS kayıtları kontrol edilerek tarımsal veriler güncelleniyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ürün tespit ve ÇKS kontrollerinin belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.