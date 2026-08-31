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Bayburt Aydıntepe'de Hacı Abdullah Erdoğan Camii İbadete Açıldı

Bayburt Aydıntepe'de Hacı Abdullah Erdoğan Camii İbadete Açıldı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdullah Erdoğan Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından namaz kılınan camide, Vali Mustafa Eldivan açılış programına katılarak caminin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdullah Erdoğan Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ibadete açılan camide namaz kılındı.

Açılış programına katılan Vali Mustafa Eldivan, caminin Aydıntepe ve ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ederek, yapımında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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