Aydıntepe'de vatandaşların ve görev başındaki personelin bayramı kutlandı

Aydıntepe'de bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde görev başındaki emniyet, jandarma ve sağlık personeli ziyaret edilerek, bayramları kutlandı.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, ilçe protokolü ile birlikte bayram namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. Ardından Emniyet Amirliğine, Jandarma Komutanlığına ve hastaneye geçen Kaymakam Bayram, mesai yapan personelin bayramını tebrik etti, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra gaziler Eşref Kabak ile Arif Lüleci'yi evlerinde ziyaret eden Kaymakam Bayram, gazilere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı