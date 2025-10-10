Haberler

Aydınlar Ocağı 53. Büyük Şurası İstanbul'da Başlıyor

Aydınlar Ocağı'nın 53. Büyük Şurası, İstanbul Merter'deki The Green Park Hotel'de 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Toplantıya yurt genelinden yöneticiler, fikir adamları ve akademisyenler katılacak. Açılışta Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal ve Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz konuşma yapacak.

İstanbul Merter'de The Green Park Hotel'deki toplantıya yurt genelinden Aydınlar Ocağı yöneticileri, fikir adamları ve akademisyenler katılıyor. Bugün saat 14.30'da başlayacak programda açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal açılış konuşmasını yapacak. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz de, "Çağımızın Tarihi Gerçekleri" üzerine bilgi verecek. Şura'da çok sayıda akademisyen ve bilim adamı üç gün boyunca çeşitli konularda tebliğ ve sunum yapacak.

Siyasi partiler ve siyasi kuruluşlarla bağı olmayan Aydınlar Ocağı'nın 53. Şura toplantısı, 12 Ekim günü sonuç bildirgesinin okunması ve tarihi yerler gezisiyle sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
