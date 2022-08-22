Aydın yerel haberleri | Didim Amfi Tiyatro'da Sıla Rüzgarı

Didim Amfi Tiyatro'da ünlü şarkıcı Sıla, konser verdi. Didimli yurttaşların konsere ilgisi yoğun oldu.

Kültür ve sanatın yeni merkezi Didim Amfi Tiyatro'da etkinlikler devam ediyor. Didim Amfi Tiyatro bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Sıla'nın şarkılarıyla sahne aldığı konsere CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.

Yapımı Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, haziran ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatro'da şarkıcı, söz yazarı ve besteci Sıla, güzel parçalarıyla hayranlarıyla buluştu. Yüzlerce vatandaşın takip ettiği konser, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Türkçe pop müzikten arabeske birçok parçanın seslendirildiği konserde sanatın sesi bir kez daha Didim Amfi Tiyatro'da yankılandı. Gece saatlerine kadar devam eden konserin sonunda vatandaşlar, Sıla'yı ayakta alkışladı.