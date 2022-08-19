Aydın yerel haberi... Germencik Belediye Başkanı Öndeş, Esnaf Buluşmalarını Sürdürüyor

Edinilen Aydın haberine göre Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen esnaf buluşmaları kapsamında Germencik sanayi sitesi ve çarşı esnaflarıyla bir araya geldi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen esnaf buluşmaları kapsamında Germencik sanayi sitesi ve çarşı esnaflarıyla bir araya geldi.

İstasyon Mahallesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat ve yönetiminin de katılımlarıyla esnafla buluşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, esnafın görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Öndeş, Germencik Belediyesi olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan bahsederek birlik ve beraberlikle modern, güzel ve yaşanabilir bir Germencik hedefine daha hızla ulaşacaklarını söyledi.

"ESNAFIMIZA İLGİLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Esnaf buluşması kahvaltı programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şunları kaydetti:

"Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ve koordinasyonuyla düzenlediğimiz esnaf buluşmalarımıza devam ediyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Bilgin Balat ile birlikte bu hafta da İstasyon Mahallemizde esnaflarımızla buluştuk. Görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Kahvaltı programının ardından da vatandaşlarımızla sohbet ettik. Düzenli bir şekilde esnaflarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Tüm esnaf ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor, hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum."