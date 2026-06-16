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Aydın'da Jandarma'nın 187. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Aydın'da Jandarma'nın 187. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Kent Meydanı'nda düzenlenen programda jandarmanın görevleri tanıtılırken, şehitler anısına lokma hayrı yapıldı. Kriminal, trafik, siber suç, komando ve JASAT gibi birimlerin stantları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vali Varol, stantları gezerek personeli tebrik etti ve teşkilatın yıl dönümünü kutladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol Türk Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik kapsamında Jandarma teşkilatının görev ve faaliyetleri vatandaşlara tanıtılırken, aziz şehitlerimizin anısına lokma hayrı gerçekleştirildi. Kriminal, trafik, siber suçlarla mücadele, komando, otoyol jandarması, JASAT, bot ve köpek unsurları başta olmak üzere birçok birimin yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vali Varol, stantları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, görevli personelimize özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Varol, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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