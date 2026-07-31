Ronaldo ve Georgina’nın düğün iddiası

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, özel hayatlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sekiz yıldır birlikte olan ünlü çiftin bu hafta sonu Portekiz’de nikâh masasına oturacağı öne sürüldü.

Ronaldo ve Georgina, son olarak özel jet yolculuğu öncesinde taktıkları dikkat çekici yüzüklerle görüntülendi. Ünlü model, Ronaldo ile birlikte yüzüklerini gösterdiği anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

YÜZÜKLERİ EVLİLİK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Çiftin Portekiz’de evlenmeye hazırlandığı iddiası, yerel basında yer alan haberlerle gündeme geldi. Törenin, Portekiz’in Sintra kentindeki Quinta da Regaleira malikanesinde yapılacağı öne sürüldü.

Ancak söz konusu mekânın hafta sonu halka açık görünmesi, düğün iddialarıyla ilgili soru işaretlerine neden oldu.

“DOĞRU ZAMANIN GELDİĞİNE İNANIYORUM”

Cristiano Ronaldo, daha önce Georgina Rodríguez ile evlenme planı olduğunu açıklamıştı. Ünlü futbolcu, yaptığı bir röportajda, “Onunla evleneceğim çünkü doğru zamanın geldiğine inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, hayatta en çok sevdiğim kişi olduğu için” ifadelerini kullanmıştı.

Çift, geçtiğimiz yıl Ronaldo’nun evlilik teklifi sonrası nişanlanmıştı. Georgina Rodríguez ise sosyal medya hesabından “Evet, kabul ediyorum” sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

AİLELERİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez’in Alana Martina ve Bella Esmeralda adında iki kızları bulunuyor. Ronaldo’nun ayrıca taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen ikiz çocukları Eva Maria ve Mateo ile önceki ilişkisinden Cristiano Jr. adında bir oğlu bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com