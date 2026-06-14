Aydın Valisi Varol'dan şehit polis Baş için taziye mesajı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada polis memuru Tayfun Baş şehit olurken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol taziye mesajı yayımladı.

Muğla'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Aydınlı Polis Memuru Tayfun Baş'ın acı haberi, başta ailesi olmak üzere Aydın'da büyük üzüntüye neden oldu. Aydın Valisi Dr. Osman Varol da yayımladığı mesajla üzüntüsünü dile getirdi. Vali Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Aydınlı hemşehrimiz Kahraman Polis Memurumuz Tayfun Baş'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza, aziz milletimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı