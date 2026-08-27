Vali Varol, Adli Teşkilat Yöneticilerini Kabul Etti
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerindeki adli teşkilat yöneticilerini makamında kabul etti. Görüşmede adli hizmetlerin işleyişi ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yöneticilere başarılar diledi.
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde görev yapan adli teşkilat yöneticilerini makamında kabul etti.
Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Söke Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alper Kesik, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bekir Tarhan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Murat Can Biçer, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen görüşmede ilçelerde yürütülen adli hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede adli hizmetlerin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek adli teşkilat yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.