Aydın Valisi Aksoy, jandarma personeli ile iftarda buluştu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen iftar yemeğine katılarak jandarma personeli ile bir araya geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen iftar yemeğine katılarak jandarma personeli ile bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda iftar yemeği düzenlendi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye ve Aydın'ın asayişi, güvenliği ve huzurunu sağlamak için, gece gündüz görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

İftar yemeğinde; Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir'in de aralarında bulunduğu kurum müdürleri katıldı. - AYDIN