Aydın Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda Hafızlık Belgeleri Verildi

Aydın Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazanan hafızlara belgeleri düzenlenen iftar programı ile verildi.

Kur'an kursu bahçesinde düzenlenen iftar programında öğrenciler ve iş insanlarına hitap eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Hayatlarının baharında Kur'an-ı Kerim'i hıfz edip peygamberimizin müjdesine mazhar olan evlatlarımızı canı gönülden kutluyorum. Hafızlarımız Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavlarında başarı gösterip belge almaya hak kazandılar. Huzurlarınızda hafızlarımızı büyüten ailelerini ve eğitim veren hocalarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programına katılan misafirlere teşekkür eden İl Müftüsü Güneş, "Önümüzdeki günlerde il genelinde hafızlığını tamamlayan öğrencilerimiz için icazet merasimi düzenleyeceğiz. Sizleri ve hemşehrilerimizi şimdiden davet ediyorum" dedi.

Program sonunda hafızlığını tamamlayan öğrencilere belgelerini kurum amirleri verdi. İftar programına, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, iş adamları, öğrenciler ve din görevlileri katıldı. - AYDIN