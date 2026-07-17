Haberler

Aydın Söke'de Çıkan 5 Yangından 4'ü Söndürüldü, Birine Müdahale Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Söke'de beş ayrı noktada çıkan yangından dördü söndürüldü. Zeytinlik alandaki son yangın için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

(AYDIN) - Aydın'ın Söke ilçesinde Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri yakınlarında aynı saatlerde başlayan 5 ayrı yangından 4'ü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Zeytinlik alanda etkili olan son yangını söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde saat 11.40 sıralarında tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan 5 ayrı yangın, ekipleri harekete geçirdi. Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt köyleri çevresinde çıkan yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili ekipler tarafından müdahale edildi.

Yangınlardan 4'ü ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, zeytinlik alanda ilerleyen son yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yangına müdahale kapsamında bölgeye 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü çalışmalarla yangının çevredeki alanlara yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak.

Kaynak: ANKA
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca'dan şaşırtan çıkış: Bir türlü ölemiyorum

"Bir türlü ölemiyorum"
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı

Hiç tanımadığı biri için bağış yaptı, yıllar sonra annesine can oldu
İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz

Kağıt toplayıcıları şokta: Pet şişe bulamıyorlar
Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı

Yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldılar