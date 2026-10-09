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Aydın Söke'de araca el yapımı patlayıcı saldırısında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Aydın Söke'de araca el yapımı patlayıcı saldırısında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim'de bir araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AYDIN) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin polisin gözaltına aldığı 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söke ilçesinde 2 Ekim'de bir araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Olayın ardından harekete geçen Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 8 Ekim'de belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 15 kartuş, 1 muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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