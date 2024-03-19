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Aydın Özel Başak Koleji Öğrencisi Matematik Yarışmasında 2. Oldu

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Aydın Özel Başak Koleji 4. sınıf öğrencisi Rüzgar Yıldızcı, 'Dünya Pİ Günü Matematik Yarışması'nda Aydın 2.'si oldu. Okul takımı da en yüksek ortalamaya ulaşan okullar arasında yer aldı.

Aydın Özel Başak Koleji 4'üncü sınıf öğrencisi Rüzgar Yıldızcı 'Dünya Pİ Günü Matematik Yarışması'nda Aydın 2'ncisi oldu.

Aydın'daki resmi ve özel ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 'Dünya Pİ Günü Matematik Yarışması'nda Aydın Özel Başak Koleji takımı puana göre en yüksek ortalamaya ulaşan okullar arasında yer alırken, 4'üncü sınıf öğrencisi Rüzgar Yıldızcı Aydın 2'ncisi oldu.

Okul Müdürü Süleyman Çokay, 32 okulun katılım sağladığı Adnan Menderes Anadolu İHL 'Pİ Günü Matematik Yarışması'nda kazanılan bireysel ve toplu başarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldızcı'yı tebrik eden Çokay, "Başak Koleji'nde matematiksel yetkinlikler günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştiren uygulamaları içermektedir. Derslerde sağlam bir aritmetik becerisi üzerine inşa edilen süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu yapmaktadır. Matematiksel yetkinlik, mantıksal ve uzamsal düşünme ile sunmanın bir arada olmasıyla kazanılır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın katıldığı törenle öğrenciler ödüllerini aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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