Haberler

Aydın Lisesi'nde Öğrencilere Psikolojik Destek Semineri

Aydın Lisesi'nde Öğrencilere Psikolojik Destek Semineri
Güncelleme:
Aydın Lisesi, 'Kariyer Günleri Projesi' kapsamında Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu'nun liderliğinde düzenlenen seminerle 12. sınıf öğrencilerine sınav kaygısı ve motivasyon konularında önemli bilgileri aktardı. Öğrenciler, seminer sonrası daha güçlü bir biçimde üniversite sınavına hazırlanmaya hazır olduklarını belirttiler.

Aydın Lisesi, öğrencilerini üniversite sınavına sadece akademik değil, psikolojik açıdan da hazırlamayı sürdürüyor. Okulun 'Kariyer Günleri Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Klinik Psikoloji Doçenti Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu öğrencilerle bir araya geldi.

Doç. Dr. Şakiroğlu, 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği 'Sınav için Psikolojik Taktikler' konulu seminerde sınav kaygısının kontrolü, motivasyonun korunması ve psikolojik dayanıklılığın güçlendirilmesi üzerine önemli bilgiler paylaştı. Seminer boyunca öğrenciler, sınav sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkma yöntemleri hakkında ipuçları edinirken, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmeye yönelik pratik öneriler de dinledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, samimi bir atmosferde gerçekleşen soru-cevap bölümü de büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda öğrenciler, seminerin kendilerine moral ve motivasyon açısından önemli katkı sağladığını belirterek sınava daha güçlü hazırlanacaklarını ifade etti.

Aydın Lisesi idaresi ise, 'Kariyer Günleri Projesi' kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal dayanıklılıklarını da destekleyen etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
