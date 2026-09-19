Aydın Kuşadası'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yapıcı anaokulunu ziyaret etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Mücella Emgin Anaokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Mücella Emgin Anaokulu'nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Yapıcı, okul öncesi eğitim kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri de yakından takip etti. Sınıflarda öğrencilerin gelişimlerini destekleyen eğitim ortamlarını inceleyen Yapıcı, çocuklarla sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılında başarı ve mutluluk dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında okul öğretmenleriyle de bir araya gelen Yapıcı, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Yapıcı, eğitim öğretim faaliyetlerindeki emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Yapıcı, okul yönetimiyle de bir araya gelerek okulun genel fiziki durumu, eğitim ortamları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun ihtiyaçları ve eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı