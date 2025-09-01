Aydın Köşk'te Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşılaması Başlatıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılaması uygulaması başlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı 17 ilçede aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle SAT-1 serotipine karşı yürütülen aşılama kampanyasıyla hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, bu kapsamda sahaya inen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de büyükbaş hayvanlarda şap aşılmasına başladı. İlçe tarım personelinin uygun gördüğü tüm hayvanların aşılanması, barınaklar ve ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalık görülen bölgelerden hayvan veya hayvansal ürün alımından kesinlikle kaçınılması gerektiği belirtilirken ayrıca işletmelere yabancı kişilerin girişinin de izin verilmemesi gerektiği belirtildi. Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın talimatıyla büyükbaş hayvan şap aşılamasına İlçe Müdürlüğümüz hayvan sağlığı personelince başlanmış olup yoğun ve hızlı bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN