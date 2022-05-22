Aydın'ın Tekeliler Köyünde Çocuklar Halı Saha İstiyor: "Bakan Kasapoğlu Bile Söz Verdi, Ama Kimse Verdiği Sözü Tutmuyor"

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Tekeliler mahallesinde söz verilen halı saha yapılmadığı için ana yolda futbol oynamak zorunda kalan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslendi. O cocuklardan biri olan Ahmet Can, "Üç yıldır bekliyoruz. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bile söz verdi, ama kimse verdiği sözü tutmuyor. Buradan sesleniyoruz. Lütfen bizi duyun" dedi.

Karacasu'ya 25 kilometre uzaklıktaki Tekeliler mahallesinde çocuklar, köy okulu yıllar önce kapatıldığı ve okul bahçesi düğün ve cemiyet alanına dönüştürüldüğü için yolda ya da beton üzerinde futbol oynamak zorunda kalıyor. Betonda futbol oynadıkları için ayakkabılarının çabuk eskidiğini söyleyen çocuklar, daha önce söz verilen halı sahanın yapılmasını istiyorlar. Pek çoğu futbolcu olma hayali kuran çocuklar, araçların geçtiği köy meydanında yırtık ayakkabı ve patlak toplarla futbol oynuyor. Köy halkı çocukların futbol sevdasını bildiği için alana geldiklerinde hızlarını yavaşlatsa da çocuklar tehlike içinde spor yapmaya çalışıyor. Çocuklar, kapatılan okulun düğün ve cemiyet alanına dönüştürülen bahçesini tercih ettiklerinde ise alanın ortasında bulunan demirler sebebiyle tehlike altında top oynuyor. Çocuklar ve aileleri, mahalleye bir an önce halı saha yapılmasını talep ediyor.

"HALI SAHA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Fenerbahçeli genç yetenek Arda Güler'e benzerliği ile dikkat çeken 13 yaşındaki Arda, "Arkadaşlarımız, ağabeylerim, kardeşlerim, beni hem görünüş olarak hem oyun olarak Arda Güler'e benzetiyor. Yetenekli de olduğumu söylüyorlar ama imkansızlıklar sebebiyle ne derece yeteneğimizi geliştirebileceğiz bilmiyorum. Sahamızı görüyorsunuz. Buradan araçlar geçiyor. Topumuz bu halde. Çöğürler sebebiyle sürekli patlıyor. Ayakkabılarımız hemen eskiyor. Burada krampon da giyemiyoruz. Kramponlarımız evde eskiyor. Birkaç yıl önce halı saha sözü verilmişti, bunun tutulmasını istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na benzetilen Mehmet ise "İdolüm Kerem Aktürkoğlu. Onun gibi futbolcu olmak istiyorum. Daha iyi şartlara sahip olmak istiyoruz. Merkeze 25 kilometre uzaklıktayız. Sevdamız futbol. Burada kız, erkek herkes futbol oynar, futbol izler. Halı saha yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını söyleyen Ahmet Can da "Üç yıldır bekliyoruz. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bile söz verdi ama kimse verdiği sözü tutmuyor. Buradan sesleniyoruz. Lütfen bizi duyun. Oyun oynadığımız yere köpekler de geliyor. İstemeden onlara zarar vermek de istemiyoruz" dedi.

FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE İHALE GEÇİKTİ

Karacasu Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Zeki İnal, bir süre önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu, 2021 Nisan ayında Aydın'ımıza gelerek yatırım sözü verdi. Bizim şirin ilçemize de beş adet halı saha, bir gençlik ve spor merkezi, 10 adet basket pota alanı yapılması için verdiği söz, 29 Haziran 2021'de imzalanan protokolle resmileşmiş oldu. Buna göre Cuma mahallesi, Alemler mahallesi, Esençay mahallesi, Karacaören mahallesi, Tekeliler mahallesine halı saha, Karacasu stadının aydınlatılması ve boş alana gençlik ve spor merkezi yapılması, münferit 10 mahalleye basket potası konulması projeleri yapılacak. İnşallah geç kalınmadan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan aldığımız yatırımların ihalesi ve inşaatına başlanır. Projelerimizin takipçisiyiz."

AKP Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç de konu ile ilgili bir yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ilçemize değer katacak yeni yatırımlar için destek sözünü aldık. Beş adet yeni halı saha, çok amaçlı gençlik merkezi, 10 adet basketbol potası ilçemize kazandırılacak. AK Parti Aydın teşkilatımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız Sayın Zeki İnal ile sunduğumuz projelere, Gençlik ve Spor Bakanımız en kısa zamanda başlayacağının sözünü verdi. Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı, teşkilatım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" demişti. Ekonomik kriz yüzünden yaşanan fiyat artışları sebebiyle ihalelerde gecikmeler olduğu öğrenildi.