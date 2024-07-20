Aydın'ın Karacasu ilçesinde Geleneksel Aşure Hayrı Etkinliği Düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Cumaönü Camii'nde mahalle halkının katkılarıyla geleneksel aşure hayrı etkinliği düzenlenirken, etkinliğe Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu da katılım sağladı.

Cumaönü Camii'nde gerçekleştirilen aşure hayrı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Mahalle halkının katkılarıyla hazırlanan aşureler, etkinlik alanına gelen misafirlere ikram edildi. Aşure hayrında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kaymakam Mehmet Gündoğdu, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinlikler, toplumumuzun bir arada olmasına ve değerlerimizi yaşatmamıza vesile oluyor. Dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile el birliği ile hayrı gerçekleştiren mahalle halkını teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN