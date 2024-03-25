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Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlar iftarda bir araya geldi

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Aydın'ın Efeler ilçesi Yukarı Kayacık Mahallesi'nde vatandaşlar iftarda bir araya geldi.

Ramazan'ı Şerifte çocuklar ve gençler ile bir arada olmak için programlara katılan İl Müftüsü Güneş ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, iftar programında Yukarı Kayacıklı vatandaşlar ve gençler ile iftarda bir araya geldi. Gençlerin teveccühünden çok memnun olduğunu ifade eden İl Müftüsü Güneş, onlar bizleri nereye davet etse geliriz, geleceğimiz olan yavrularımızın yüzlerinin gülmesi, camilerimizin onların sesleri ile dolması bizleri mutlu ediyor.

Akşam ve yatsı namazını mahalle halkıyla birlikte eda eden Güneş ve Yorulmaz, teravih namazının ardından vatandaşlar ile sohbet etti. Güneş, mahalle sakinlerinin dini konularda soruları cevaplandırdı.

İl Müftüsü Güneş, programı tertip eden ve emeği geçenlere teşekkür ederken, Yukarı Kayacık Mahallesi sakinleri de müftülerin ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirerek, böyle etkinliklerin toplumun dini ve manevi ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Yorulmaz Kayacık Efeler Güneş Aydın Yerel Yaşam Güncel Haberler

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